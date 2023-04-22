НБУ усиливает надзор за финансовым рынком: для этого создает новые подразделения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Национальный банк Украины реформирует организационную структуру для оптимизации функций банковского надзора, передает УНН.
Детали
Национальный банк выполняет обязательства, зафиксированные в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины с МВФ от 24 марта 2023 года. В структуре НБУ начинает работу Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц.
Таким образом Департамент интегрированного надзора за банками будет иметь расширенные полномочия и границы ответственности. Кроме выполнения базовых функций, на него возлагаются обязательства по контролю за поставщиками платежных услуг.
Так, Департамент после реорганизации будет:
• надзирать за деятельностью поставщиков платежных услуг (кроме органов государственной власти, органов местного самоуправления), поставщиков ограниченных платежных услуг;
• контролировать соблюдение пруденциальных нормативов поставщиками платежных услуг и инициирование применения мер воздействия в случае выявления нарушений;
• следить за устранением нарушений, выполнением решений Национального банка о применении соответствующих мер воздействия, выполнением выдвинутых требований по устранению нарушений;
• анализировать показатели деятельности поставщиков финансовых платежей
Отдел мониторинга связанных с банками лиц будет:
• выявлять признаки связанности лиц с банками при осуществлении банковского надзора;
• готовить предложения по определению лиц связанными с банками для рассмотрения Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры;
• осуществлять контроль за операциями банков со связанными с банком лицами.
Дополнение
Совершенствование риск-ориентированного регулятора проводится в соответствии с основными Базельскими принципами эффективного банковского надзора.
Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц входят в вертикаль подчинения "Пруденциальный надзор", общее руководство которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка Дмитрий Олейник.
На вакантную должность руководителя новосозданного департамента проводится отбор кандидата, который усилит это направление деятельности НБУ.
Напомним
Банкам разрешили продавать украинцам больше долларов наличными.