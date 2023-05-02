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Доля проблемных кредитов в банках за квартал выросла до 38,8%

Доля проблемных кредитов в банках за квартал выросла до 38,8%

Киев • УНН

 • 482211 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 апреля 2023 года составила 38,8% и выросла на 0,7 п. п. по сравнению с 38,1% на 1 января. Объем неработающих кредитов за квартал вырос на 2 млрд грн до 434 млрд грн, объявили в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Детали

Банки продолжают признавать кредитные потери – с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 107 млрд грн и составляют более 13% кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года.

Ожидается, что потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора страны-агрессора достигнут 30%.

В то же время, как указано, длительные полномасштабные боевые действия негативно сказываются на динамике кредитования. Общий объем кредитов в I квартале сократился на 14,5 млрд грн или на 1% до 1,119 трлн грн по состоянию на 1 апреля 2023 года.

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а кредитный портфель – рос.

Чтобы оценить влияние военной агрессии на качество банковских активов, потери для капитала и способность банков самостоятельно восстановить капитал, Национальный банк начал оценку устойчивости банков.

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