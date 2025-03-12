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PRNext-2025: Головна PR-подія року відбудеться 3 квітня в Києві

Київ • УНН

 • 30351 перегляди

Як працювати з репутацією у мінливому світі? Ексклюзивна відповідь - на форумі PRNext-2025

PRNext-2025: Головна PR-подія року відбудеться 3 квітня в Києві

Цього разу головна і найочікуваніша PR-подія року — Міжнародний форум PRNext 2025 відбудеться 3 квітня в Києві, де зберуться топові експерти галузі, котрі поділяться свіжими інсайтами, нетривіальними кейсами та актуальними антикризовими стратегіями.

Девізом Міжнародного форуму обрано – Nurturing trust.

Голова Оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, віце-президент Української PR-Ліги і со-founder PR-Service Agency так прокоментувала логіку формування цьогорічної програми: "Сучасний світ сповнений величезною кількістю різнопланових стресорів, що впливають на суспільно-політичні і економічні процеси. Те, що здавалося непохитним чи, принаймні, усталеним і зрозумілим, за лічені години розбивається вщент на наших очах. Але формування цільової репутації є процесом безперервним, який має відбуватися за будь-якої погоди. Тому на PRNext 2025 ми обговорюватимемо актуальний базовий фрейм репутаційного менеджменту як методологічно, так і через кейси, що його ілюструють".

На порядку денному наступні актуальні теми:

  • Як управляти репутацією в умовах тотальної невизначеності?
    • Що може бізнес зробити для ветеранів?
      • Яким чином відновити довіру після репутаційної кризи?
        • Як безпечно співпрацювати з інфлюенсерамив?
          • Адвокаційні стратегії для бізнесу
            • Ребрендинг у часи змін
              • Як разом працювати над міжнародним іміджем України?
                • І навіть гумор у корпоративних комунікаціях!

                  Окрім виступів та фахових дискусій в рамках PRNext-2025 відбудеться 10-та ювілейна церемонія нагородження переможців Національного рейтингу "Репутаційні АКТИВісти".

                  Довідка: Міжнародний форум PRNext проводиться з 2002 року (до 2023 р. мав назву Міжнародний PR-Фестиваль). Форум щорічно об’єднує понад 300 українських PR-профі, керівників компаній і представників суміжних галузей. PRNext – це некомерційна подія, яка існує завдяки підтримці спільноти та тематично орієнтована на висвітлення питань ефективного управління репутацією в бізнесі і розвитку інституту репутації у суспільстві.

                  Реєстрація вже відкрита! До 15 березня діють умови early birds – встигніть отримати 30% знижки.

                  Реєструйтеся зараз і станьте частиною PRNext-2025!

                  Буде цікаво, корисно та натхненно!

                  Лілія Подоляк

                  Лілія Подоляк

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