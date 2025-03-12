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PRNext-2025: Главное PR-событие года состоится 3 апреля в Киеве

Киев • УНН

 • 30035 просмотра

Как работать с репутацией в меняющемся мире? Эксклюзивный ответ - на форуме PRNext-2025

PRNext-2025: Главное PR-событие года состоится 3 апреля в Киеве

В этот раз главное и самое ожидаемое PR-событие года — Международный форум PRNext 2025 состоится 3 апреля в Киеве, где соберутся топовые эксперты отрасли, которые поделятся свежими инсайтами, нетривиальными кейсами и актуальными антикризисными стратегиями.

Девизом Международного форума избрано – Nurturing trust.

Председатель Оргкомитета PRNext Елена Деревянко, вице-президент Украинской PR-Лиги и со-founder PR-Service Agency так прокомментировала логику формирования программы этого года: "Современный мир полон огромным количеством разноплановых стрессоров, влияющих на общественно-политические и экономические процессы. То, что казалось незыблемым или, по крайней мере, устоявшимся и понятным, в считанные часы разбивается вдребезги на наших глазах. Но формирование целевой репутации является процессом непрерывным, который должен происходить в любую погоду. Поэтому на PRNext 2025 мы будем обсуждать актуальный базовый фрейм репутационного менеджмента как методологически, так и через кейсы, которые его иллюстрируют".

В повестке дня следующие актуальные темы:

  • Как управлять репутацией в условиях тотальной неопределенности?
    • Что может бизнес сделать для ветеранов?
      • Каким образом восстановить доверие после репутационного кризиса?
        • Как безопасно сотрудничать с инфлюенсерамив?
          • Адвокационные стратегии для бизнеса
            • Ребрендинг во времена перемен
              • Как вместе работать над международным имиджем Украины?
                • И даже юмор в корпоративных коммуникациях!

                  Кроме выступлений и профессиональных дискуссий в рамках PRNext-2025 состоится 10-я юбилейная церемония награждения победителей Национального рейтинга "Репутационные АКТИВисты".

                  Справка: Международный форум PRNext проводится с 2002 года (до 2023 г. назывался Международный PR-Фестиваль). Форум ежегодно объединяет более 300 украинских PR-профи, руководителей компаний и представителей смежных отраслей. PRNext – это некоммерческое событие, которое существует благодаря поддержке сообщества и тематически ориентировано на освещение вопросов эффективного управления репутацией в бизнесе и развития института репутации в обществе.

                  Регистрация уже открыта! До 15 марта действуют условия early birds – успейте получить 30% скидки.

                  Регистрируйтесь сейчас и станьте частью PRNext-2025!

                  Будет интересно, полезно и вдохновенно!

                  Лилия Подоляк

                  Лилия Подоляк

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