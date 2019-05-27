Призначення Богдана головою АП оскаржили у Верховному Суді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування Указу Президента України від 21.05.2019 року № 304/2019 “Про призначення Андрія Богдана Главою Адміністрації Президента України”. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, заява подана до канцелярії суду 24 травня 2019 року Громадською організацією “Громадський люстраційний комітет” і фізичною особою.
Справи зареєстровані за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19.
Протягом п’яти днів з дня подання позовів буде винесено ухвали про наступні процесуальні дії.
Нагадаємо, Верховний Суд отримав три скарги на указ Зеленського про розпуск Ради.