Назначение Богдана главой АП обжаловали в Верховном Суде

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 24613 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 46677 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 64448 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 79222 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120557 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111007 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137329 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144569 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130101 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130171 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Назначение Богдана главой АП обжаловали в Верховном Суде

Киев  •  УНН

 • 10605 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 304/2019 “О назначении Андрея Богдана Главой Администрации Президента Украины”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, заявление подано в канцелярию суда 24 мая 2019 года Общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.

Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19.

В течение пяти дней со дня подачи исков будет вынесено решения о следующих процессуальных действиях.

Напомним, Верховный Суд получил три жалобы на указ Зеленского о роспуске Рады.

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