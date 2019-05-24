Верховний Суд отримав три скарги на указ Зеленського про розпуск Ради

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КИЇВ. 24 травня. УНН. До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов третій позов щодо оскарження указу Президента України Володимира Зеленського в частині призначення позачергових виборів до парламенту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.

"До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшла позовна заява до визнання протизаконними дії Президента України щодо підпису указу Президента України від 21.05.2019 року № 303/2019 “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів” в частині призначення позачерговий виборів до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року", - вказали у суді.

Заява подана фізичною особою безпосередньо до канцелярії Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду сьогодні, 24 травня 2019 року. Цю справу зареєстровано за номером 9901/280/19.

Протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії.

"Таким чином, у Верховний Суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується указ Президента України від 21.05.2019 року № 303/2019", - додали у ВС.

Як повідомляв УНН, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів.

Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.

Нагадаємо, указ про розпуск Ради 23 травня набув чинності.

Нардепи 24 травня передали до КСУ подання щодо розпуску Ради.

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