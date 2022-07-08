Привласнила марки на 800 тисяч гривень: ексчиновниця "Укрпошти" постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Перед судом постане ексзаступниця начальника відділення АТ "Укрпошта", яка заволоділа поштовими марками на 800 тис. грн. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує УНН.
Цитата
"... скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника начальника одного з київських відділень поштового зв’язку АТ "Укрпошта" за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Згідно із матеріалами досудового розслідування, підозрювана протягом липня-серпня 2019 року, виконуючи обов’язки начальника відділення поштового зв’язку, привласнила знаки поштової оплати (поштові марки), що належать АТ "Укрпошта", на загальну суму близько 800 тис. гривень. Вказаним майном чиновниця у подальшому розпорядилась на власний розсуд.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті. Досудове розслідування здійснювалося спільно із співробітниками Дарницького УП ГУНП у Києві.
Доповнення
Чоловіку повідомили про підозру у заволодінні майном та коштами волонтерів з Києва на загальну суму майже півмільйона гривень.