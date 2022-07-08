Присвоила марки на 800 тысяч гривен: экс-чиновник "Укрпочты" предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Перед судом предстанет экс-заместитель начальника отделения АО «Укрпочта», завладевшая почтовыми марками на 800 тыс. грн. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует УНН.
Цитата
"... направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника одного из киевских отделений почтовой связи АО "Укрпочта" по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особенности больших размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Детали
Согласно материалам досудебного расследования, подозреваемая в течение июля-августа 2019 года, выполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоила знаки почтовой оплаты (почтовые марки), принадлежащие АО "Укрпочта" на общую сумму около 800 тыс. гривен. Указанным имуществом чиновница в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.
В настоящее время обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд Киева для рассмотрения по существу. Досудебное расследование осуществлялось совместно с сотрудниками Дарницкого УП ГУНП в Киеве.
Дополнение
Мужчине сообщили о подозрении в завладении имуществом и средствами волонтеров из Киева на общую сумму почти полмиллиона гривен.