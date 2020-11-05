Приватизувати Енергоатом неможливо: голова Експертної Ради Міненерго розповів про спекуляції на брехні

ukru
14:10 • 17242 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 59036 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 101522 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 104053 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 132786 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121000 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122009 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123010 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106932 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113557 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 107599 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 110149 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 56459 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 80069 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 76467 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 24316 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 35906 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 38282 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 132786 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 107599 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 24321 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 35942 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 102685 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121343 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 120986 перегляди
Актуальне
Приватизувати Енергоатом неможливо: голова Експертної Ради Міненерго розповів про спекуляції на брехні

Приватизувати Енергоатом неможливо: голова Експертної Ради Міненерго розповів про спекуляції на брехні

Київ • УНН

 • 14138 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Голова Експертної Ради Міненерго Сергій Чех в коментарі УНН розповів, чому неможливо приватизувати Енергоатом, а подібну інформацію слід розцінювати як спекуляцію на брехні.

“У нас жорстке законодавство, яке відповідає світовим вимогам. Єдиним оператором, який може безпечно і надійно експлуатувати ядерні установки – є Енергоатом. Персонал цієї державної компанії має особисті ліцензії на виконання певних робіт. Тому інформація про приватизацію – це штучна спекуляція”, - каже Чех.

Так само як і популярні в медіа спекуляції на тему обмеження генерації “Енергоатома”, продовжив Чех. Не існує обмежень, є приведення у відповідність виробничих норм, каже експерт.

“У нас був період, коли виводилася з експлуатації Чорнобильська станція, потім добудовувалися енергоблоки Хмельницької та Рівненської АЕС. Були оптимізовані ремонти по тривалості та інтенсивності. Але у 2016-2017 роках на Енергоатом, на мою думку, було покладено занадто багато обов’язків по виробництву електроенергії, що позначилося і на надійності роботи. І сьогоднішні 50% виробництва всієї електроенергії країни атомними електростанціями – це не багато і не мало, це виробнича норма, яка має бути. Вона забезпечує процес виробничого відновлення, а завдання ринку – забезпечити доходами весь цикл діяльності”, - пояснив Чех.

Він розповів, що у різних генерацій є піки навантаження. Якщо влітку на повну можуть працювати сонячні електростанції, то взимку вони менш активні. І навпаки, АЕС може нарощувати своє виробництво взимку. Користуються вони цим чи ні – залежить від менеджменту. Цього року “Енергоатом” не зміг цього зробити через зрив ремонтної кампанії, і не лише через брак коштів, каже голова Експертної Ради Міненерго.

“Я був на нараді на Южно - Українській АЕС, де було керівництво усіх генерацій. Енергоатом доповів, що не встигає з ремонтами енергоблоків у визначений термін, посилаючись на брак коштів. Але є багато інших причин, наприклад, зриви тендерів та неритмічне постачання матеріалів і запчастин. А це вже організаційне, а не фінансове питання”, - зауважив експерт.

Чех також прокоментував премії керівництва “Енергоатома”, з яким держкомпанія скотилася у збитки 5,3 млрд грн проти прибутку минулого року.

“Преміювати не можна самого себе. Мають бути показники і виконання окремих завдань. Стимулювання до керівників має застосовуватися, але за правилами. Якщо є фізичні показники – безаварійна робота, кількість відмов, не дай Боже травматизм на підприємстві – це основні показники. Друге – економічна ефективність. Вона залежить з одного боку від ефективності роботи менеджменту, і від встановлення тарифів. Мають бути комплексні показники - KPI. Я за преміювання, яке має бути співставним з основною заробітною платою, а не захмарним якимось, і воно має стосуватися і керівництва, і колективів. А ми спостерігаємо дуже великий розрив між стимулюванням середньої ланки, інженерів, і керівництвом. І це стосується не тільки енергетики а й інших галузей, і я думаю, що це не правильно”, - наголосив голова Експертної Ради Міненерго.

Нагадаємо, збиток “Енергоатома” у першому півріччі склав 5,3 млрд грн. Збитковість "Енергоатома" може пояснюватися трьома факторами: продажем електроенергії великому бізнесу та трейдерам за ціною, нижче собівартості, "зливом" коштів на тендерах та розтратами на адмінвитрати, зокрема премії керівництву. 

Так, за час карантину премії отримали в.о. президента "Енергоатома" Петро Котін (зарплата у квітні-травні 420 тис. грн), його заступники Герман Галущенко (зарплата у серпні - 278 тис.), Якоб Хартмут (зарплата у серпні - 255 тис.). Також премію отримав в.о. генерального директора ВП "Енергоатом-Трейдинг" Максим Зорін, відповідальний за реалізацію стратегії продажу електроенергії ДП "НАЕК "Енергоатом" на ринку "на добу наперед". Зазначалося, що преміювання співпало з часом, коли за "Енергоатомом" стали помічати махінації на ринку, зокрема штучний продаж атомної електроенергії бізнесу за безцінь. Серед покупців електроенергії "Енергоатому" - бізнес Ігоря Коломойського. 

Також повідомлялось, що "Енергоатом" блокував антикорупційну перевірку НАПК, а тепер блокує призначення Наглядової Ради. 

При цьому керівництво “Енергоатома” готує угоду з росіянами на 73 млрд грн по добудові Хмельницької АЕС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92