Приватизувати Енергоатом неможливо: голова Експертної Ради Міненерго розповів про спекуляції на брехні

“У нас жорстке законодавство, яке відповідає світовим вимогам. Єдиним оператором, який може безпечно і надійно експлуатувати ядерні установки – є Енергоатом. Персонал цієї державної компанії має особисті ліцензії на виконання певних робіт. Тому інформація про приватизацію – це штучна спекуляція”, - каже Чех.

Так само як і популярні в медіа спекуляції на тему обмеження генерації “Енергоатома”, продовжив Чех. Не існує обмежень, є приведення у відповідність виробничих норм, каже експерт.

“У нас був період, коли виводилася з експлуатації Чорнобильська станція, потім добудовувалися енергоблоки Хмельницької та Рівненської АЕС. Були оптимізовані ремонти по тривалості та інтенсивності. Але у 2016-2017 роках на Енергоатом, на мою думку, було покладено занадто багато обов’язків по виробництву електроенергії, що позначилося і на надійності роботи. І сьогоднішні 50% виробництва всієї електроенергії країни атомними електростанціями – це не багато і не мало, це виробнича норма, яка має бути. Вона забезпечує процес виробничого відновлення, а завдання ринку – забезпечити доходами весь цикл діяльності”, - пояснив Чех.

Він розповів, що у різних генерацій є піки навантаження. Якщо влітку на повну можуть працювати сонячні електростанції, то взимку вони менш активні. І навпаки, АЕС може нарощувати своє виробництво взимку. Користуються вони цим чи ні – залежить від менеджменту. Цього року “Енергоатом” не зміг цього зробити через зрив ремонтної кампанії, і не лише через брак коштів, каже голова Експертної Ради Міненерго.

“Я був на нараді на Южно - Українській АЕС, де було керівництво усіх генерацій. Енергоатом доповів, що не встигає з ремонтами енергоблоків у визначений термін, посилаючись на брак коштів. Але є багато інших причин, наприклад, зриви тендерів та неритмічне постачання матеріалів і запчастин. А це вже організаційне, а не фінансове питання”, - зауважив експерт.

Чех також прокоментував премії керівництва “Енергоатома”, з яким держкомпанія скотилася у збитки 5,3 млрд грн проти прибутку минулого року.

“Преміювати не можна самого себе. Мають бути показники і виконання окремих завдань. Стимулювання до керівників має застосовуватися, але за правилами. Якщо є фізичні показники – безаварійна робота, кількість відмов, не дай Боже травматизм на підприємстві – це основні показники. Друге – економічна ефективність. Вона залежить з одного боку від ефективності роботи менеджменту, і від встановлення тарифів. Мають бути комплексні показники - KPI. Я за преміювання, яке має бути співставним з основною заробітною платою, а не захмарним якимось, і воно має стосуватися і керівництва, і колективів. А ми спостерігаємо дуже великий розрив між стимулюванням середньої ланки, інженерів, і керівництвом. І це стосується не тільки енергетики а й інших галузей, і я думаю, що це не правильно”, - наголосив голова Експертної Ради Міненерго.

Нагадаємо, збиток “Енергоатома” у першому півріччі склав 5,3 млрд грн. Збитковість "Енергоатома" може пояснюватися трьома факторами: продажем електроенергії великому бізнесу та трейдерам за ціною, нижче собівартості, "зливом" коштів на тендерах та розтратами на адмінвитрати, зокрема премії керівництву.

Так, за час карантину премії отримали в.о. президента "Енергоатома" Петро Котін (зарплата у квітні-травні 420 тис. грн), його заступники Герман Галущенко (зарплата у серпні - 278 тис.), Якоб Хартмут (зарплата у серпні - 255 тис.). Також премію отримав в.о. генерального директора ВП "Енергоатом-Трейдинг" Максим Зорін, відповідальний за реалізацію стратегії продажу електроенергії ДП "НАЕК "Енергоатом" на ринку "на добу наперед". Зазначалося, що преміювання співпало з часом, коли за "Енергоатомом" стали помічати махінації на ринку, зокрема штучний продаж атомної електроенергії бізнесу за безцінь. Серед покупців електроенергії "Енергоатому" - бізнес Ігоря Коломойського.

Також повідомлялось, що "Енергоатом" блокував антикорупційну перевірку НАПК, а тепер блокує призначення Наглядової Ради.

При цьому керівництво “Енергоатома” готує угоду з росіянами на 73 млрд грн по добудові Хмельницької АЕС.