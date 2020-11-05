Приватизировать Энергоатом невозможно: глава Экспертного Совета Минэнерго рассказал о спекуляции на лжи

"У нас жесткое законодательство, соответствующее мировым требованиям. Единственный оператором, который может безопасно и надежно эксплуатировать ядерные установки - это Энергоатом. Персонал этой государственной компании имеет личные лицензии на выполнение определенных работ. Поэтому информация о приватизации - это искусственная спекуляция", - говорит Чех.

Так же как и популярные в медиа спекуляции на тему ограничения генерации "Энергоатома", продолжил Чех. Не существует ограничений, есть приведение в соответствие производственных норм, говорит эксперт.

"У нас был период, когда выводилась из эксплуатации Чернобыльская станция, затем достраивались энергоблоки Хмельницкой и Ровенской АЭС. Были оптимизированы ремонты по продолжительности и интенсивности. Но в 2016-2017 годах на Энергоатом, по моему мнению, было возложено слишком много обязанностей по производству электроэнергии, что сказалось и на надежности работы. И сегодняшние 50% производства всей электроэнергии страны атомными электростанциями - это не много и не мало, это производственная норма, которая должна быть. Она обеспечивает процесс производственного восстановления, а задача рынка - обеспечить доходами весь цикл деятельности", - пояснил Чех.

Он рассказал, что у разных генераций есть пики нагрузки. Если летом на полную могут работать солнечные электростанции, то зимой они менее активны. И наоборот, АЭС может наращивать свое производство зимой. Пользуются они этим или нет - зависит от менеджмента. В этом году "Энергоатом" не смог этого сделать из-за срыва ремонтной кампании, и не только из-за нехватки средств, говорит председатель Экспертного Совета Минэнерго.

"Я был на совещании в Южно - Украинской АЭС, где было руководство всех генераций. Энергоатом доложил, что не успевает с ремонтами энергоблоков в срок, ссылаясь на нехватку средств. Но есть много других причин, например, срывы тендеров и неритмичное поставки материалов и запчастей. А это уже организационный, а не финансовый вопрос", - отметил эксперт.

Чех также прокомментировал премии руководства "Энергоатома", с которым госкомпания скатилась в убытки 5,3 млрд грн против прибыли прошлого года.

"Премировать нельзя самого себя. Должны быть показатели и выполнения отдельных задач. Стимулирование к руководителям применяется, но по правилам. Если есть физические показатели - безаварийная работа, количество отказов, не дай Бог травматизм на предприятии - это основные показатели. Второе - экономическая эффективность. Она зависит с одной стороны от эффективности работы менеджмента, и от установления тарифов. Должны быть комплексные показатели - KPI. Я за премирование, которое должно быть сопоставимо с основной заработной платой, а не заоблачным каким-то, и оно должно касаться и руководства и коллективов. А мы наблюдаем очень большой разрыв между стимулированием среднего звена, инженеров и руководством. И это касается не только энергетики но и других отраслей, и я думаю, что это неправильно", - подчеркнул председатель Экспертного Совета Минэнерго.

Напомним, убыток "Энергоатома" в первом полугодии составил 5,3 млрд грн. Убыточность "Энергоатома" может объясняться тремя факторами: продажей электроэнергии крупному бизнесу и трейдерам по цене, ниже себестоимости, "сливом" средств на тендерах и тратами на админрасходы, в том числе премии руководству.

Так, за время карантина премии получили и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин (зарплата в апреле-мае 420 тыс. грн), его заместители Герман Галущенко (зарплата в августе - 278 тыс.), Якоб Хартмут (зарплата в августе - 255 тыс.). Также премию получил и.о. генерального директора ОП "Энергоатом-Трейдинг" Максим Зорин, ответственный за реализацию стратегии продаж электроэнергии ГП "НАЭК "Энергоатом" на рынке "на сутки вперед". Отмечалось, что премирование совпало со временем, когда за "Энергоатомом" стали замечать махинации на рынке, в частности искусственную продажу атомной электроэнергии бизнесу за бесценок. Среди покупателей электроэнергии "Энергоатома" - бизнес Игоря Коломойского.

Также сообщалось, что "Энергоатом" блокировал антикоррупционную проверку НАПКА, а теперь блокирует назначение Наблюдательного Совета.

При этом руководство "Энергоатома" готовит соглашение с россиянами на 73 млрд грн по достройке Хмельницкой АЭС.