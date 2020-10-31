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Міненерго заявило, що проти приватизації “Енергоатома”

Міненерго заявило, що проти приватизації “Енергоатома”

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство енергетики категорично проти приватизації, повного або часткового приватного володіння НАЕК “Енергоатом” та атомними електростанціями. Саме тому міністерство наполягає на проведенні корпоратизації “Енергоатома” в умовах збереження за державою 100% акцій компанії, повідомили в Міненерго, передає УНН.

Ця позиція підтримана Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та всіма учасниками наради, яка відбулась 27 жовтня під головуванням очільника Уряду, зазначили у відомстві.

Зазначається, що керівництво “Енергоатома” було присутнє при обговоренні всіх питань, присвячених корпоратизації “Енергоатома”, і не висловлювало жодних заперечень проти прийняття відповідних рішень.

У Міненерго наголошують, що корпоратизація “Енергоатома” має відбуватися виключно з додержанням таких принципів:

— повна відповідність кращим міжнародним практикам;
— жорсткі обмеження щодо відчуження майна, яке відноситься до ядерних установок та ядерних матеріалів;
— чітка визначеність у поводженні з ядерними матеріалами;
— абсолютна прозорість на етапі здійснення корпоратизації та в подальшому під час функціонування новоутвореного акціонерного товариства.

Обранню оптимальної моделі корпоратизації “Енергоатома” передувало тривале дослідження консалтингової компанії Deloitte, яка проаналізувала всі можливі варіанти корпоратизації і представила їх на розгляд Міненерго та “Енергоатома”. Після спільних обговорень було обрано варіант, який в жодному разі не передбачає приватизацію компанії, розповіли в Міненерго.

У випадку “Енергоатома” процес корпоратизації потребує внесення змін до законодавства і Міністерство розраховує, що всі необхідні зміни будуть підтримані Верховною Радою.При цьому Міненерго закликає чітко розрізняти процеси корпоратизації та реформи корпоративного управління.

Запровадження наглядової ради “Енергоатома” передбачено чинним законодавством, статутом підприємства та відповідає принципам корпоративного управління ОЕСР. Тож Міненерго оголосило конкурсний відбір кандидатів на чотири вакантні посади незалежних членів наглядової ради “Енергоатома”.

“Усі необхідні умови для створення наглядової ради в „Енергоатомі“ виконано. Ми сподіваємося, що вже незабаром вийдемо на якісно новий рівень управління державною компанією”, — зазначила в.о. міністра Ольга Буславець.

На даному етапі, в умовах здійснення корпоратизації, наглядова рада покликана забезпечити підвищення ефективності управління підприємством та додатковий контроль за його діяльністю, зменшення комерційних ризиків, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності, унеможливлення штучного банкрутства компанії та запобігання будь-яким проявам корупції, навіть потенційним, зауважили в Міненерго.

У відомстві також нагадали про заяви керівника “Енергоатома” Петра Котіна про те, що “європейська практика доводить, що наглядова рада як колегіальний орган є найбільш ефективною в прийнятті управлінських рішень. Крім цього, наразі Україна взяла курс на створення на державних підприємствах саме наглядових рад, керуючись принципами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)”.

Доповнимо, що судячи з публічних заяв Петра Котіна, “Енергоатом” буде противитися вводу Наглядової Ради. Тим часом збиток “Енергоатома” тільки у першому півріччі склав вже 2,6 млрд грн проти 1 млрд грн прибутку минулого року. Також цього року “Енергоатом” зірвав ремонти енергоблоків і створив дефіцит атомної потужності,який буде відчутний взимку.

Водночас керівництво “Енергоатома” під час карантину роздавало один одному премії, які разом із зарплатою сягали близько 300 тис. грн на місяць. 

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