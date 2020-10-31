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Минэнерго заявило, что против приватизации "Энергоатома"

Минэнерго заявило, что против приватизации "Энергоатома"

Киев  •  УНН

 • 19065 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство энергетики категорически против приватизации, полного или частичного частного владения НАЭК "Энергоатом" и атомными электростанциями. Именно поэтому министерство настаивает на проведении корпоратизации "Энергоатома" в условиях сохранения за государством 100% акций компании, сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Эта позиция поддержана премьер-министром Денисом Шмыгалем и всеми участниками совещания, которое состоялась 27 октября под председательством главы правительства, отметили в ведомстве.

Отмечается, что руководство “Энергоатома” присутствовало при обсуждении всех вопросов, посвященных корпоратизации “Энергоатома”, и не выражало никаких возражений против принятия соответствующих решений.

В Минэнерго отмечают, что корпоратизация “Энергоатома” должна происходить исключительно с соблюдением следующих принципов:

— полное соответствие лучшим международным практикам;
— жесткие ограничения по отчуждению имущества, относящегося к ядерным установкам и ядерным материалам;
— четкая определенность в обращении с ядерными материалами;
— абсолютная прозрачность на этапе осуществления корпоратизации и в дальнейшем во время функционирования новосозданного акционерного общества.

Избранию оптимальной модели корпоратизации “Энергоатома” предшествовало длительное исследование консалтинговой компании Deloitte, которая проанализировала все возможные варианты корпоратизации и представила на рассмотрение Минэнерго и “Энергоатома”. После совместных обсуждений был выбран вариант, который ни в коем случае не предусматривает приватизацию компании, рассказали в Минэнерго.

В случае “Энергоатома” процесс корпоратизации требует внесения изменений в законодательство и Министерство рассчитывает, что все необходимые изменения будут поддержаны Верховной Радой. При этом Минэнерго призывает четко различать процессы корпоратизации и реформы корпоративного управления.

Введение наблюдательного совета “Энергоатома” предусмотрено действующим законодательством, уставом предприятия и соответствует принципам корпоративного управления ОЭСР. Поэтому Минэнерго объявило конкурсный отбор кандидатов на четыре вакантные должности независимых членов наблюдательного совета “Энергоатома”.

“Все необходимые условия для создания наблюдательного совета в ”Энергоатоме“ выполнены. Мы надеемся, что уже скоро выйдем на качественно новый уровень управления государственной компанией”, - отметила и.о. министра Ольга Буславец.

На данном этапе, в условиях осуществления корпоратизации, наблюдательный совет призван обеспечить повышение эффективности управления предприятием и дополнительный контроль за его деятельностью, уменьшение коммерческих рисков, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности, предотвращения искусственного банкротства компании и предотвращения любых проявлений коррупции, даже потенциальных, отметили в Минэнерго.

В ведомстве также напомнили о заявлениях руководителя “Энергоатома” Петра Котина о том, что “европейская практика показывает, что наблюдательный совет как коллегиальный орган является наиболее эффективным в принятии управленческих решений. Кроме этого, сейчас Украина взяла курс на создание на государственных предприятиях именно наблюдательных советов, руководствуясь принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)”.

Дополним, что судя по публичным заявлениям Петра Котина, “Энергоатом” будет противиться вводу Наблюдательного Совета. Между тем ущерб “Энергоатома” только в первом полугодии составил уже 2,6 млрд грн против 1 млрд грн прибыли прошлого года. Также в этом году “Энергоатом” сорвал ремонты энергоблоков и создал дефицит атомной мощности, который будет ощутим зимой.

В то же время руководство “Энергоатома” во время карантина раздавало друг другу премии, которые вместе с зарплатой достигали около 300 тыс. грн в месяц.

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