Угода на 73 млрд грн: росіяни будуть добудовувати в Україні атомну електростанцію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Поки на Донбасі тривають обстріли, керівництво державного "Енергоатому" веде активні переговори із росіянами про добудову Хмельницької АЕС, повідомляє УНН.

Як повідомив в.о. президента "Енергоатому" Петро Котін, 15 жовтня відбулася робоча нарада з чеською Skoda JS, яка виступить підрядником добудови двох енергоблоків ХАЕС.

Бюджет, за словами Котіна, становить 73 млрд грн. Звідки узята така цифра - він не уточнив, адже востаннє проект обраховувався у 2017 році і був на 1 млрд грн менше озвученої зараз суми. При цьому, нові розрахунки, як і проект будівництва, не бачив навіть регулятор - Держінспекція з ядерного регулювання.

Тим часом онлайн-наради із представниками Skoda JS Котін планує проводити щотижня, акцентуючи, що Skoda JS - це європейська компанія.

Skoda JS - насправді знаходиться у Чехії, що визначає її місцезнаходження в Європі. Однак, це також представництво російської групи "Об'єднані машинобудівні заводи" ("ОМЗ"), яке підконтрольне Газпромбанку. І наприклад, одне з найстаріших підприємств РФ - "Іжорські заводи" у Skoda JS називають "сестринською компанією у складі "ОМЗ".

Нагадаємо, що домовленості України і Росії про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС було підписано ще у 2010-2012 роках. Оскільки коштів у бюджеті України не було, передбачалося, що будувати блоки доведеться на кредит російської сторони, але кошти так і не були виділені. Після подій 2014 року Україна почала згортати відносини з РФ в атомній галузі, оголосивши про відмову співпрацювати по Хмельницькій АЕС і за проектом будівництва в Україні заводу ядерного палива.

Відновив проект Президент Володимир Зеленський, підписавши у вересні відповідний указ про добудову Хмельницької АЕС.

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