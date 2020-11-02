Угода на 73 млрд грн: росіяни будуть добудовувати в Україні атомну електростанцію

Як повідомив в.о. президента "Енергоатому" Петро Котін, 15 жовтня відбулася робоча нарада з чеською Skoda JS, яка виступить підрядником добудови двох енергоблоків ХАЕС.

Бюджет, за словами Котіна, становить 73 млрд грн. Звідки узята така цифра - він не уточнив, адже востаннє проект обраховувався у 2017 році і був на 1 млрд грн менше озвученої зараз суми. При цьому, нові розрахунки, як і проект будівництва, не бачив навіть регулятор - Держінспекція з ядерного регулювання.

Тим часом онлайн-наради із представниками Skoda JS Котін планує проводити щотижня, акцентуючи, що Skoda JS - це європейська компанія.

Skoda JS - насправді знаходиться у Чехії, що визначає її місцезнаходження в Європі. Однак, це також представництво російської групи "Об'єднані машинобудівні заводи" ("ОМЗ"), яке підконтрольне Газпромбанку. І наприклад, одне з найстаріших підприємств РФ - "Іжорські заводи" у Skoda JS називають "сестринською компанією у складі "ОМЗ".

Нагадаємо, що домовленості України і Росії про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС було підписано ще у 2010-2012 роках. Оскільки коштів у бюджеті України не було, передбачалося, що будувати блоки доведеться на кредит російської сторони, але кошти так і не були виділені. Після подій 2014 року Україна почала згортати відносини з РФ в атомній галузі, оголосивши про відмову співпрацювати по Хмельницькій АЕС і за проектом будівництва в Україні заводу ядерного палива.

Відновив проект Президент Володимир Зеленський, підписавши у вересні відповідний указ про добудову Хмельницької АЕС.