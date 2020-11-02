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Соглашение на 73 млрд грн: россияне будут достраивать в Украине атомную электростанцию

Соглашение на 73 млрд грн: россияне будут достраивать в Украине атомную электростанцию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Пока на Донбассе продолжаются обстрелы, руководство государственного "Энергоатома" ведет активные переговоры с россиянами о достройке Хмельницкой АЭС, сообщает УНН.

Как сообщил и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин, 15 октября состоялось рабочее совещание с чешской Skoda JS, которая выступит подрядчиком достройки двух энергоблоков ХАЭС.

Бюджет, по словам Котина, составляет 73 млрд грн. Откуда взята такая цифра - он не уточнил, ведь последний раз проект исчислялся в 2017 году и был на 1 млрд грн меньше озвученной сейчас суммы. При этом, новые расчеты, как и проект строительства, не видел даже регулятор - Госинспекция ядерного регулирования.

Между тем онлайн-совещания с представителями Skoda JS Котин планирует проводить еженедельно, акцентируя, что Skoda JS - это европейская компания.

Skoda JS - на самом деле находится в Чехии, что определяет его местонахождение в Европе. Однако, это также представительство российской группы "Объединенные машиностроительные заводы" ("ОМЗ"), которое подконтрольно Газпромбанку. И, например, одно из старейших предприятий РФ - "Ижорские заводы" в Skoda JS называют "сестринской компанией в составе "ОМЗ".

Напомним, что договоренности Украины и России о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было подписано еще в 2010-2012 годах. Поскольку средств в бюджете Украины не было, предполагалось, что строить блоки придется на кредит российской стороны, но средства так и не были выделены. После событий 2014 года Украина начала сворачивать отношения с РФ в атомной отрасли, объявив об отказе сотрудничать по Хмельницкой АЭС и по проекту строительства в Украине завода ядерного топлива.

Возобновил проект Президент Владимир Зеленский, подписав в сентябре соответствующий указ о достройке Хмельницкой АЭС.

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