Пристрій для відстрілу гумових куль та набої до нього виявили на КПВВ “Мар’їнка”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У контрольному пункті в’їзд-виїзду “Мар’їнка” прикордонники Краматорського загону виявили прихований пристрій для відстрілу гумових куль, магазини та набої до нього. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, пристрій вдалося виявити за допомогою службової собаки, яка спрацювала на речі нашого співвітчизника.
Громадянина та знахідку передано встановленим порядком співробітникам поліції в Донецькій області.
Нагадаємо, через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території прослідували 8 вантажних автомобілів від благодійної організації від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області медикаменти, продуктові та гігієнічні набори.