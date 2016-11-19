Устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему обнаружили на КПВВ "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда обнаружили спрятанное устройство для отстрела резиновых пуль, магазины и патроны к нему. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, устройство удалось обнаружить с помощью служебной собаки, которая сработала на вещи нашего соотечественника.
Гражданина и находку передано в установленном порядке сотрудникам полиции в Донецкой области.
Напомним, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали 8 грузовых автомобилей от благотворительной организации Миссия Международного комитета "Красный Крест". Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медикаменты, продуктовые и гигиенические наборы.