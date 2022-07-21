Припинення співпраці "роскосмосу" з ЄКА перекриє доступ рф до технологій - Держкосмос

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«Перші кроки у цьому напрямі ЄКА здійснило ще цьогоріч навесні, коли 17 березня оголосило призупинення реалізації спільної програми ExoMars. Проект цей був вельми амбітний, і для росії важив багато, оскільки був наймасштабнішим спільним проектом з науково-дослідницького співробітництва у космічній сфері між ЄКА та рф. Він передбачав створення, запуск та спільне використання марсоходу для виявлення життя на Марсі. Його реалізація була розпочата у 2016 році, а запуск марсоходу був запланований на 2022 рік з космодрому Байконур», – повідомили в Держкосмосі.

Таке рішення, як вказано, росію відкине на багато років назад в освоєнні космічного простору. Окрім цього, це перекриє російській федерації доступ до європейських космічних технологій та інструментів, які розроблені для спільних проектів. До того ж, тепер під великим питанням подальша участь росії в спільних космічних ініціативах з Європою.

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Щодо співпраці України з ЄКА, то українська космічна галузь активно зараз взаємодіє з європейськими колегами щодо спільних проєктів у середній та довгостроковій перспективі.

«Україна, попри війну, продовжує володіти значним потенціалом для участі в реалізації спільних проектів, зокрема з ЄКА, з яким Державне космічне агентство на сьогодні значно інтенсифікувало взаємодію. З точки зору науки та техніки, нам є що запропонувати Європі в її діяльності по дослідженню Червоної планети. Українська космічна галузь готова співпрацювати з ЄКА в питаннях освоєння Марсу. ДКА активно взаємодіє з ЄКА щодо визначення напрямів та форм розвитку співробітництва на середньо- та довгострокове майбутнє», – зазначили в Держкосмосі.

Нагадаємо

Європейське космічне агентство заявило про припинення співпраці з "роскосмосом" за програмою ExoMars.