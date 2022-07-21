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Прекращение сотрудничества "роскосмоса" с ЕКА перекроет доступ рф к технологиям - Госкосмос

Прекращение сотрудничества "роскосмоса" с ЕКА перекроет доступ рф к технологиям - Госкосмос

Киев • УНН

 • 255222 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Прекращение сотрудничества между Европейским космическим агентством (ЕКА) и “роскосмосом” по программе ExoMars отбросит россию на много лет назад в освоении космического пространства и перекроет доступ к европейским технологиям. Об этом в комментарии УНН рассказали в Государственном космическом агентстве Украины.

Цитата

«Первые шаги в этом направлении ЕКА предприняла еще весной этого года, когда 17 марта объявила приостановку реализации совместной программы ExoMars. Проект этот был весьма амбициозен, и для россии весил много, поскольку был самым масштабным совместным проектом по научно-исследовательскому сотрудничеству в космической сфере между ЕКА и рф. Он предполагал создание, запуск и совместное использование марсохода для обнаружения жизни на Марсе. Его реализация была начата в 2016 году, а запуск марсохода был запланирован на 2022 год по космодрому Байконур», – сообщили в Госкосмосе.

Такое решение, как указано, россию отбросит на многие годы назад в освоении космического пространства. Кроме того, это перекроет российской федерации доступ к европейским космическим технологиям и инструментам, разработанным для совместных проектов. К тому же теперь под большим вопросом дальнейшее участие россии в совместных космических инициативах с Европой.

Детали

Что касается сотрудничества Украины с ЕКА, то украинская космическая отрасль активно сейчас взаимодействует с европейскими коллегами по совместным проектам в средней и долгосрочной перспективе.

«Украина, несмотря на войну, продолжает обладать значительным потенциалом для участия в реализации совместных проектов, в частности с ЕКА, с которым Государственное космическое агентство на сегодняшний день значительно интенсифицировало взаимодействие. С точки зрения науки и техники нам есть что предложить Европе в ее деятельности по исследованию Красной планеты. Украинская космическая отрасль готова сотрудничать с ЕКА по вопросам освоения Марса. ГКА активно взаимодействует с ЕКА по определению направлений и форм развития сотрудничества на средне- и долгосрочное будущее», – отметили в Госкосмосе.

Напомним

Европейское космическое агентство заявило о прекращении сотрудничества с "роскосмосом" по программе ExoMars.

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