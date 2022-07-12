Європейське космічне агентство припинило співпрацю з "Роскосмосом"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Європейське космічне агентство (ЄКА) заявило про припинення співпраці з «Роскосмосом» за програмою ExoMars. Про це заявив у Twitter голова агентства Йозеф Ашбахер, передає УНН.
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“Рада доручила мені офіційно припинити на даний момент призупинене співробітництво з «Роскосмосом» за місією роверу та посадкової платформи ExoMars”, — написав він.
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Він додав, що нові ідеї щодо подальших дій з іншими партнерами будуть представлені на брифінгу 20 липня.
У пресслужбі “Роскосмосу” відреагували на заяву глави ЄКА.
Там заявили, що “шкодують, що пошук ознак життя на Марсі для Європи виявився менш важливим, ніж політичні амбіції чиновників”.
Нагадаємо
У червні Європейське космічне агентство провело переговори з російським космічним агентством Роскосмос щодо місії марсоходу ExoMars для пошуку ознак життя на поверхні Марса.
У березні агентство повідомило, що припиняє співпрацю з Роскосмосом через їхню спільну програму ExoMars через вторгнення росії в Україну та санкцій проти Москви.
Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив російському інформаційному агентству ТАРС, що ЄКА проконсультує своїх членів після переговорів, але додав, що шанси на поновлення співпраці низькі.