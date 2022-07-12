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Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с “Роскосмосом”

Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с “Роскосмосом”

Киев • УНН

 • 165092 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по программе ExoMars. Об этом заявил в Twitter глава агентства Йозеф Ашбахер, передает УНН.

Цитата

“Совет поручил мне официально прекратить на данный момент приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ровера и посадочной платформы ExoMars”, — написал он.

Детали

Он добавил, что новые идеи о дальнейших действиях с другими партнерами будут представлены на брифинге 20 июля.

В пресс-службе “Роскосмоса” отреагировали на заявление главы ЕКА.

Там заявили, что “сожалеют, что поиск признаков жизни на Марсе для Европы оказался менее важными, чем политические амбиции чиновников”.

Напомним

В июне Европейское космическое агентство провело переговоры с российским космическим агентством Роскосмос по поводу миссии марсохода ExoMars для поиска признаков жизни на поверхности Марса.

В марте агентство сообщило, что приостанавливает сотрудничество с Роскосмосом из-за их совместной программы ExoMars из-за вторжения россии в Украину и санкций против москвы.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил российскому информационному агентству ТАСС, что ЕКА проконсультирует своих членов после переговоров, но добавил, что шансы на возобновление сотрудничества низкие.

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