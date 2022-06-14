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Європейське космічне агентство та російський Роскосмос ведуть переговори щодо місії на Марс

Європейське космічне агентство та російський Роскосмос ведуть переговори щодо місії на Марс

Київ • УНН

 • 211037 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Європейське космічне агентство (ESA) заявило в понеділок, що провело переговори з російським космічним агентством Роскосмос щодо місії марсохода ExoMars для пошуку ознак життя на поверхні Марса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Прес-служба ESA підтвердила переговори в електронній заяві, але не дала жодних вказівок на результати. Зазначається, що оновлення може бути після запланованого засідання Ради ЄКА в середу.

У березні агентство повідомило, що призупиняє співпрацю з Роскосмосом через їх спільну програму ExoMars через вторгнення росії в Україну та санкції проти Москви.

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив російському інформаційному агентству ТАСС, що ЄКА проконсультує своїх членів після переговорів, але додав, що шанси на відновлення співпраці низькі.

Цитата

"Якщо вони зустрінуться на півдорозі і скажуть, що згодні, то місію можна реалізувати", - цитує Рогозіна ТАСС, додавши, що запуск може відбутися в 2024 році.

За його словами, шанси на позитивну відповідь від членів ЄКА низькі, 7-8%.

У квітні Рогозін заявив, що відновлення спільних космічних проектів стане можливим лише після скасування західних санкцій проти Москви.

Росія також бере участь разом із Заходом у Міжнародній космічній станції, найбільшому штучному об’єкті в космосі. У травні ЄКА заявила, що не очікує, що росія припинить спільну експлуатацію станції.

Нагадаємо

Радник Офісу президента Михайло Подоляк після погроз гендиректора "роскосмосу" дмитра рогозіна завдати ядерний удар по Чорногорії заявив, що країнам, які досі "дають притулок" російському капіталу, є над чим замислитися.

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