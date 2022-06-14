Европейское космическое агентство и российский Роскосмос ведут переговоры о миссии на Марс
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Европейское космическое агентство (ESA) заявило в понедельник, что провело переговоры с российским космическим агентством Роскосмос по поводу миссии марсохода ExoMars для поиска признаков жизни на поверхности Марса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Пресс-служба ESA подтвердила переговоры в электронном заявлении, но не дала никаких указаний на результаты. Отмечается, что обновление может быть после запланированного заседания Совета ЕКА в среду.
В марте агентство сообщило, что приостанавливает сотрудничество с Роскосмосом из-за их совместной программы ExoMars из-за вторжения россии в Украину и санкций против Москвы.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил российскому информационному агентству ТАСС, что ЕКА проконсультирует своих членов после переговоров, но добавил, что шансы на возобновление сотрудничества низкие.
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"Если они встретятся на полпути и скажут, что согласны, то миссию можно реализовать", – цитирует Рогозина ТАСС, добавив, что запуск может состояться в 2024 году.
По его словам, шансы на положительный ответ от членов ЕКА низкие, 7-8%.
В апреле Рогозин заявил, что возобновление совместных космических проектов станет возможным только после отмены западных санкций против Москвы.
Россия также участвует вместе с Западом в Международной космической станции, крупнейшем искусственном объекте в космосе. В мае ЕКА заявила, что не ожидает, что россия прекратит совместную эксплуатацию станции.
Напомним
Советник Офиса президента Михаил Подоляк после угроз гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина нанести ядерный удар по Черногории заявил, что странам, которые до сих пор "приютят" российский капитал, есть над чем задуматься.