Припинення постачання зброї Україні не зупинить війну, а лише поширить її на інші території – Подоляк відповів Боррелю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Якщо Захід припинить постачати Україні зброю, то це не призведе до закінчення війни, а лише призведе до її масштабування та поширення її на інші территорії. Таку думку у своєму Twitter озвучив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь голові дипломатії ЄС Боррелю, передає УНН.
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За його словами, єдине рішення для досягнення миру це виведення військ рф з території України
«Припиненням постачання зброї Україні абсолютно точно не можна «припинити війну негайно». Це чистий оксюморон. Негайне виведення окупаційних військ Рф із чужої суверенної території – єдине рішення. А от припинення постачань – це виключно про масштабування війни, про перенесення її на інші території, про різке збільшення воєнних злочинів і тотальне знищення цивільного населення. Правильно робіть акценти».
Нагадаємо
Боррель заявив, що війна закінчиться швидко, якщо Захід перестане допомагати Україні, але такий сценарій неприйнятний.