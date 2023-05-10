Війна закінчиться швидко, якщо Захід перестане допомагати Україні, але такий сценарій неприйнятний – Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що війна закінчиться досить швидко, якщо країни Заходу перестануть надавати підтримку Україні. Однак, «мир», який настане після цього буде жахливим. Таку думку Боррель висловив в інтерв’ю La Sexta, повідомляє УНН.
За його словами, за такого сценарію Україна перетвориться на маріонеткову країну.
Цитата
«Я знаю, як закінчити війну негайно: я припиняю надавати військову допомогу Україні, і Україна має здатися за кілька днів. Все, війна закінчена. Але чим закінчилася війна? Україна перетвориться на таку маріонеткову країну, як Білорусь, позбавлену своїх свобод. Ми так хочемо закінчити війну?» - зазначив голова дипломатії ЄС.
Додатково
Боррель, фактично, повторив свою грудневу заяву, коли так само говорив, що припинення постачання зброї призведе до перемоги росії, а Україна перетвориться на другу Білорусь.
Також Боррель закликав країни Заходу посилити оборонну підтримку України.