Боррель відповів на заклики частини європейців припинити підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель спростував думку, що існує у деяких європейців про те, що війна в Україні триватиме доти, доки ЄС надаватиме країні зброю. Він заявив, що країна не лише виборює право на власне існування, а й захищає європейські цінності, пише УНН з посиланням на виступ дипломата на щорічній конференції EDAconf2022.
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"Я знаю, що в європейському суспільстві є люди, які кажуть, що чим більше ми підтримуємо Україну, тим довше триватиме війна. Вони кажуть: якщо ви хочете зупинити війну, припиніть підтримувати Україну, і все закінчиться. Звичайно. Але як вона закінчиться? Це важливе питання. Ця війна не може завершитися перемогою росії, яка окупує Україну і зробити її такою ж країною, як Білорусь", - заявив Боррель.
Деталі
Дипломат запевнив, що пріоритетом Євросоюзу залишається підтримка України у фінансовій та військовій сферах. Зокрема країни блоку продовжать надавати зброю, боєприпаси та проводитимуть навчання українських військових у рамках військової тренувальної місії ЄС.
Він додав, що Україна не лише веде бойові дії за право на існування своєї країни, а й захищає європейські цінності та безпеку.
"Якщо це так, і я вірю у це, то найменше, що ми можемо зробити - це продовжувати надавати Україні військове обладнання... що ми і робимо", - підсумував він.
Нагадаємо
Боррель у своєму блозі від 4 грудня повідомив, що 24 країни Європейського Союзу надали свої пропозиції щодо навчання українських військових у межах військової тренувальної місії ЄС.