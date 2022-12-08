Боррель відповів на заклики частини європейців припинити підтримку України

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"Я знаю, що в європейському суспільстві є люди, які кажуть, що чим більше ми підтримуємо Україну, тим довше триватиме війна. Вони кажуть: якщо ви хочете зупинити війну, припиніть підтримувати Україну, і все закінчиться. Звичайно. Але як вона закінчиться? Це важливе питання. Ця війна не може завершитися перемогою росії, яка окупує Україну і зробити її такою ж країною, як Білорусь", - заявив Боррель.

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Дипломат запевнив, що пріоритетом Євросоюзу залишається підтримка України у фінансовій та військовій сферах. Зокрема країни блоку продовжать надавати зброю, боєприпаси та проводитимуть навчання українських військових у рамках військової тренувальної місії ЄС.

Він додав, що Україна не лише веде бойові дії за право на існування своєї країни, а й захищає європейські цінності та безпеку.

"Якщо це так, і я вірю у це, то найменше, що ми можемо зробити - це продовжувати надавати Україні військове обладнання... що ми і робимо", - підсумував він.

Нагадаємо

Боррель у своєму блозі від 4 грудня повідомив, що 24 країни Європейського Союзу надали свої пропозиції щодо навчання українських військових у межах військової тренувальної місії ЄС.