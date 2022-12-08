Боррель ответил на призывы части европейцев прекратить поддержку Украины

Цитата

"Я знаю, что в европейском обществе есть люди, которые говорят, что чем больше мы поддерживаем Украину, тем дольше будет продолжаться война. Они говорят: если вы хотите остановить войну, прекратите поддерживать Украину, и все закончится. Конечно. Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может завершиться победой россии, которая оккупирует Украину и сделать ее такой же страной, как Беларусь", - заявил Боррель.

Детали

Дипломат заверил, что приоритетом Евросоюза остается поддержка Украины в финансовой и военной сферах. В частности, страны блока продолжат предоставлять оружие, боеприпасы и будут проводить учения украинских военных в рамках военной тренировочной миссии ЕС.

Он добавил, что Украина не только ведет боевые действия за право существования своей страны, но и защищает европейские ценности и безопасность.

"Если это так, и я верю в это, то меньшее с того, что мы можем сделать - это продолжать предоставлять Украине военное оборудование... что мы и делаем", - подытожил он.

Напомним

Боррель в своем блоге от 4 декабря сообщил, что 24 страны Европейского Союза предоставили свои предложения по обучению украинских военных в рамках военной тренировочной миссии ЕС.