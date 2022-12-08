Боррель ответил на призывы части европейцев прекратить поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель опроверг мнение, существующее у некоторых европейцев о том, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока ЕС будет предоставлять стране оружие. Он заявил, что страна не только борется за право на собственное существование, но и защищает европейские ценности, пишет УНН со ссылкой на выступление дипломата на ежегодной конференции EDAconf2022.
Цитата
"Я знаю, что в европейском обществе есть люди, которые говорят, что чем больше мы поддерживаем Украину, тем дольше будет продолжаться война. Они говорят: если вы хотите остановить войну, прекратите поддерживать Украину, и все закончится. Конечно. Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может завершиться победой россии, которая оккупирует Украину и сделать ее такой же страной, как Беларусь", - заявил Боррель.
Детали
Дипломат заверил, что приоритетом Евросоюза остается поддержка Украины в финансовой и военной сферах. В частности, страны блока продолжат предоставлять оружие, боеприпасы и будут проводить учения украинских военных в рамках военной тренировочной миссии ЕС.
Он добавил, что Украина не только ведет боевые действия за право существования своей страны, но и защищает европейские ценности и безопасность.
"Если это так, и я верю в это, то меньшее с того, что мы можем сделать - это продолжать предоставлять Украине военное оборудование... что мы и делаем", - подытожил он.
Напомним
Боррель в своем блоге от 4 декабря сообщил, что 24 страны Европейского Союза предоставили свои предложения по обучению украинских военных в рамках военной тренировочной миссии ЕС.