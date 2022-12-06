24 країни ЄС мають пропозиції щодо навчання українських військових - Боррель

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"Наша місія навчатиме 15 000 українських солдатів з бюджетом у 107 мільйонів євро на її початковий дворічний мандат. Навчання проводитиметься в різних країнах ЄС: 24 країни-члени висунули понад 100 пропозицій щодо навчальних модулів, які наразі перебувають на розгляді, щоб переконатися, що вони відповідають потребам України", - повідомив Боррель.

Деталі

Зі слів голови дипломатії ЄС, на сьогодні триває п'ятнадцять модулів із 1125 українськими військовослужбовцями та вже завершено дев'ять модулів із 377 військовослужбовцями.

Доповнення

У ЄС офіційно запустили військову тренувальну місію для України 14 листопада.