24 країни ЄС мають пропозиції щодо навчання українських військових - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. 24 країни Європейського Союзу надали свої пропозиції щодо навчання українських військових у межах військової тренувальної місії ЄС. Про це Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив у своєму блозі від 4 грудня, пише УНН.
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"Наша місія навчатиме 15 000 українських солдатів з бюджетом у 107 мільйонів євро на її початковий дворічний мандат. Навчання проводитиметься в різних країнах ЄС: 24 країни-члени висунули понад 100 пропозицій щодо навчальних модулів, які наразі перебувають на розгляді, щоб переконатися, що вони відповідають потребам України", - повідомив Боррель.
Деталі
Зі слів голови дипломатії ЄС, на сьогодні триває п'ятнадцять модулів із 1125 українськими військовослужбовцями та вже завершено дев'ять модулів із 377 військовослужбовцями.
Доповнення
У ЄС офіційно запустили військову тренувальну місію для України 14 листопада.