В ЄС офіційно запустили військову тренувальну місію для України

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«Рада ЄС запустила навчальну місію (з військової допомоги) української армії (EUMAM), щоб підтримати Україну в агресивній війні росії, що триває, і провести навчання до 15000 військовослужбовців Збройних сил України. Рішення набирає чинності після опублікування в Офіційному журналі», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомляв, що країни Європейського Союзу сьогодні, 14 листопада ухвалять рішення про розгортання тренувальної місії для українських військових, яка почне працювати за кілька тижнів.



Як повідомив Боррель, місія буде розташована у Польщі та передбачає тренування близько 15 тисяч військових Збройних сил України. Він додав, що є багато країн, які бажають брати участь у цій навчальній місії.