Военная тренировочная миссия ЕС для Украины заработает через несколько недель - Боррель

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"Сегодня важным решением является запуск учебной миссии (по военной помощи) украинской армии (EUMAM). Как вы знаете, мы это обсуждали и приняли решение в рекордно короткий срок. Миссия будет запущена и будет работать через несколько недель", - отметил глава дипломатии ЕС.

Детали

Как сообщил Боррель, миссия будет расположена в Польше и предусматривает тренировку около 15 тысяч военных Вооруженных сил Украины. Он добавил, что есть много стран, желающих участвовать в этой обучающей миссии.

Глава дипломатии ЕС призвал продолжать военную поддержку Украины и оказывать давление на россию.

"Мы обсудим объем нашей военной поддержки, который больше, чем говорят некоторые новости. Я считаю, что очень важно выложить на стол правильные цифры. Безусловно, военная поддержка Европейского Союза и государств-членов достаточно важна", – подытожил он.

Напомним

США намерены в ближайшие недели объявить об очередном пакете военной помощи Украине.