Військова тренувальна місія ЄС для України запрацює за кілька тижнів - Боррель

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"Сьогодні важливим рішенням є запуск тренувальної місії (з військової допомоги) українській армії (EUMAM). Як ви знаєте, ми це обговорювали і ухвалили рішення в рекордно короткий термін. Місія буде запущена і працюватиме через кілька тижнів", - зазначив голова дипломатії ЄС.

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Як повідомив Боррель, місія буде розташована у Польщі й передбачає тренування приблизно 15 тисяч військових Збройних сил України. Він додав, що є багато країн, які бажають брати участь у цій навчальній місії.

Голова дипломатії ЄС закликав продовжувати військову підтримку України та чинити тиск на росію.

"Ми обговоримо обсяг нашої військової підтримки, який є більшим, ніж говорять деякі новини. Я вважаю, що дуже важливо викласти на стіл правильні цифри. Безумовно, військова підтримка Європейського Союзу та держав-членів є досить важливою", - підсумував він.

Нагадаємо

США мають намір найближчими тижнями оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.