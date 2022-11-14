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Військова тренувальна місія ЄС для України запрацює за кілька тижнів - Боррель

Військова тренувальна місія ЄС для України запрацює за кілька тижнів - Боррель

Київ • УНН

 • 309081 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Країни Європейського Союзу сьогодні затвердять рішення про розгортання тренувальної місії для українських військових, яка почне працювати за кілька тижнів. Про це повідомив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед засіданням Ради у закордонних справах, пише УНН з посиланням на заяву на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

Цитата

"Сьогодні важливим рішенням є запуск тренувальної місії (з військової допомоги) українській армії (EUMAM). Як ви знаєте, ми це обговорювали і ухвалили рішення в рекордно короткий термін. Місія буде запущена і працюватиме через кілька тижнів", - зазначив голова дипломатії ЄС.

Деталі

Як повідомив Боррель, місія буде розташована у Польщі й передбачає тренування приблизно 15 тисяч військових Збройних сил України. Він додав, що є багато країн, які бажають брати участь у цій навчальній місії.

Голова дипломатії ЄС закликав продовжувати військову підтримку України та чинити тиск на росію.

"Ми обговоримо обсяг нашої військової підтримки, який є більшим, ніж говорять деякі новини. Я вважаю, що дуже важливо викласти на стіл правильні цифри. Безумовно, військова підтримка Європейського Союзу та держав-членів є досить важливою", - підсумував він.

Нагадаємо

США мають намір найближчими тижнями оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.

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