Война закончится быстро, если Запад перестанет помогать Украине, но такой сценарий неприемлем - Боррель

По его словам, при таком сценарии Украина превратится в марионеточную страну.

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«Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война закончена. Но чем закончилась война? Украина превратится в такую марионеточную страну, как беларусь, лишенную своих свобод. Мы так хотим закончить войну?» - отметил глава дипломатии ЕС.

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Боррель, фактически, повторил свое декабрьское заявление, когда так же говорил, что прекращение поставок оружия приведет к победе россии, а Украина превратится во вторую беларусь.

Также Боррель призвал страны Запада усилить оборонную поддержку Украины.