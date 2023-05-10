Война закончится быстро, если Запад перестанет помогать Украине, но такой сценарий неприемлем - Боррель
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что война закончится достаточно быстро, если страны Запада перестанут оказывать поддержку Украине. Однако, «мир», который наступит после этого будет ужасным. Такое мнение Боррель высказал в интервью’ю La Sexta, сообщает УНН.
По его словам, при таком сценарии Украина превратится в марионеточную страну.
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«Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война закончена. Но чем закончилась война? Украина превратится в такую марионеточную страну, как беларусь, лишенную своих свобод. Мы так хотим закончить войну?» - отметил глава дипломатии ЕС.
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Боррель, фактически, повторил свое декабрьское заявление, когда так же говорил, что прекращение поставок оружия приведет к победе россии, а Украина превратится во вторую беларусь.
Также Боррель призвал страны Запада усилить оборонную поддержку Украины.