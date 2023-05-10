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Прекращение поставок оружия Украине не остановит войну, а лишь распространит ее на другие территории - Подоляк ответил Боррелю

Киев • УНН

 • 2791378 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Если Запад прекратит поставлять Украине оружие, то это не приведет к окончанию войны, а лишь приведет к ее масштабированию и распространению ее на другие территории. Такое мнение в своем Twitter озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ главе дипломатии ЕС Боррелю, передает УНН.

Детали

По его словам, единственное решение для достижения мира это вывод войск рф с территории Украины.

«Прекращением поставок оружия Украине совершенно точно нельзя «прекратить войну немедленно». Это чистый оксюморон. Немедленный вывод оккупационных войск рф с чужой суверенной территории – единственное решение. А вот прекращение поставок – это исключительно о масштабировании войны, о переносе ее на другие территории, о резком увеличении военных преступлений и тотальном уничтожении гражданского населения. Правильно делайте акценты», - отметил Подоляк.

Напомним

Боррель заявил, что война закончится быстро, если Запад перестанет помогать Украине, но такой сценарий неприемлем.

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