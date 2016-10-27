Приміщення військового госпіталю у Дніпрі повернули державі

Так, у 2007 році зазначений військовий госпіталь за договором інвестування реконструкції та модернізації матеріально-технічної бази шпиталю оборонним відомством незаконно передано ТОВ “НВП “РАЙВЕЛ”, яке в свою чергу його перепродало стороннім приватним структурам, а в подальшому власниками незаконно стали ПАТ “БТА БАНК” та ПАТ “БТБ БАНК” з російським та казахським капіталом.

Вчора, 26 жовтня 2016 року за участю Головної військової прокуратури шляхом представництва інтересів держави у Вищому господарському суді України відмовлено у задоволенні касаційних скарг ПАТ “БТА БАНК” та ПАТ “БТБ БАНК” за позовом регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області та забезпечено витребування з чужого незаконного володіння в державну власність нерухоме майно Дніпропетровського військового госпіталю.

На даний час рішення суду вступило в законну силу та у примусовому порядку до цього арештоване нерухоме майно військового госпіталю, яке розміщеного на території військового містечка №7 у м. Дніпро, площею 7620 м2 та вартістю близько 20 млн грн повернуто державі.