Помещение военного госпиталя в Днепре вернули государству

Так, в 2007 году указанный военный госпиталь по договору инвестирования реконструкции и модернизации материально-технической базы госпиталя оборонным ведомством был незаконно передан ООО "НПП "Райвел", которое в свою очередь его перепродавало сторонним частным структурам, а в дальнейшем владельцами незаконно становились ПАО "БТА БАНК" и ПАО "БТБ БАНК" с российским и казахским капиталом.

Вчера, 26 октября 2016 г. с участием Главной военной прокуратуры путем представления интересов в Высшем хозяйственном суде Украины отказано в удовлетворении кассационных жалоб ПАО "БТА БАНК" и ПАО "БТБ БАНК" по иску регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Днепропетровской области и обеспечено истребование из чужого незаконного владения в собственность недвижимое имущество Днепропетровского военного госпиталя.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу и в принудительном порядке арестованное недвижимое имущество военного госпиталя, которое размещенного на территории военного городка №7 в г. Днепр, площадью 7620 м2 и стоимостью около 20 млн грн возвратили государству.