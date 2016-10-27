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15 марта, 19:03 • 116463 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170512 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140417 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132687 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114156 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106259 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102013 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136855 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помещение военного госпиталя в Днепре вернули государству

Помещение военного госпиталя в Днепре вернули государству

Киев • УНН

 • 9122 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В судебном порядке из чужого незаконного владения частных структур истребовали и возвратили государству помещение военного госпиталя в г.Днепр. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

Так, в 2007 году указанный военный госпиталь по договору инвестирования реконструкции и модернизации материально-технической базы госпиталя оборонным ведомством был незаконно передан ООО "НПП "Райвел", которое в свою очередь его перепродавало сторонним частным структурам, а в дальнейшем владельцами незаконно становились ПАО "БТА БАНК" и ПАО "БТБ БАНК" с российским и казахским капиталом.

Вчера, 26 октября 2016 г. с участием Главной военной прокуратуры путем представления интересов в Высшем хозяйственном суде Украины отказано в удовлетворении кассационных жалоб ПАО "БТА БАНК" и ПАО "БТБ БАНК" по иску регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Днепропетровской области и обеспечено истребование из чужого незаконного владения в собственность недвижимое имущество Днепропетровского военного госпиталя.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу и в принудительном порядке арестованное недвижимое имущество военного госпиталя, которое размещенного на территории военного городка №7 в г. Днепр, площадью 7620 м2 и стоимостью около 20 млн грн возвратили государству.

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