Прикордонники збили "шахед" на Одещині

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“Під час намагання ворогом завдати ударів по портах Подунав’я прикордонники-моряки Ізмаїльського загону теж часу не гаяли. На характерний звук відповіли вогнем на ураження. Завдяки оперативності дій один убивчий «шахед» знищено в повітрі”, - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у Telegram.

Нагадаємо

Російські війська у ніч на 23 серпня вдарили по Одеській області дронами типу Shahed, знищено 9 "шахедів", але є і влучання - ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї.