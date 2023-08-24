Пограничники сбили "шахед" в Одесской области
Киев • УНН
Киев. 24 августа. УНН. Морские пограничники Измаильского отряда сбили дрон-камикадзе во время вражеской атаки по портам Подунавья. об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Цитата
“Во время попытки врагом нанести удары по портам Подунавья пограничники-моряки Измаильского отряда тоже времени не теряли. На характерный звук ответили огнем на поражение. Благодаря оперативности действий один убийственный «шахед» уничтожен в воздухе”, - говорится в сообщении Госпогранслужбы в Telegram.
Напомним
Российские войска в ночь на 23 августа ударили по Одесской области дронами типа Shahed, уничтожено 9 "шахедов", но есть и попадание - враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.