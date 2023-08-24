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19:26 • 27299 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 80291 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102900 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 103520 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95862 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87498 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108678 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники сбили "шахед" в Одесской области

Пограничники сбили "шахед" в Одесской области

Киев • УНН

 • 3196641 просмотра

Киев. 24 августа. УНН. Морские пограничники Измаильского отряда сбили дрон-камикадзе во время вражеской атаки по портам Подунавья. об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Цитата

“Во время попытки врагом нанести удары по портам Подунавья пограничники-моряки Измаильского отряда тоже времени не теряли. На характерный звук ответили огнем на поражение. Благодаря оперативности действий один убийственный «шахед» уничтожен в воздухе”, - говорится в сообщении Госпогранслужбы в Telegram.

Напомним

Российские войска в ночь на 23 августа ударили по Одесской области дронами типа Shahed, уничтожено 9 "шахедов", но есть и попадание - враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.

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