Пограничники сбили "шахед" в Одесской области

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“Во время попытки врагом нанести удары по портам Подунавья пограничники-моряки Измаильского отряда тоже времени не теряли. На характерный звук ответили огнем на поражение. Благодаря оперативности действий один убийственный «шахед» уничтожен в воздухе”, - говорится в сообщении Госпогранслужбы в Telegram.

Напомним

Российские войска в ночь на 23 августа ударили по Одесской области дронами типа Shahed, уничтожено 9 "шахедов", но есть и попадание - враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.