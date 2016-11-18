Прикордонники затримали українця, що віз наркотики до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прикордонники Сумської області затримали українця, що віз до Росії 1,6 кг наркотичної речовини. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Сьогодні, 18 листопада, в пункті пропуску “Покровка”, прикордонники попередили спробу незаконного переміщення через кордон наркотичної речовини.
Оглядаючи автомобіль марки “Dacia” української реєстрації, яким в якості пасажира виїжджав до Росії наш співвітчизник, прикордонний наряд за допомогою службової собаки Лайми серед особистих речей українця виявив поліетиленовий пакунок чорного кольору. В ньому знаходилася речовина рослинного походження сірого кольору, попередньо, макова соломка.
Наразі речовина, загальна вага якої склала близько 1,6 кілограмів, вилучена співробітниками Національної поліції. Прикордонники доставили 54-річного правопорушник до відділення поліції для проведення подальших слідчих дій.
Чоловіку інкримінується правопорушення за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів) та ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів) Кримінального кодексу України.