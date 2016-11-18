Пограничники задержали украинца, который вез наркотики в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пограничники Сумской области задержали украинца, который вез в Россию 1,6 кг наркотического вещества. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня, 18 ноября, в пункте пропуска "Покровка", пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.
Осматривая автомобиль марки "Dacia" украинской регистрации, на котором в качестве пассажира выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд с помощью служебной собаки Лаймы среди личных вещей украинца обнаружил полиэтиленовый пакет черного цвета. В нем находилось вещество растительного происхождения серого цвета, предварительно, маковая соломка.
Вещество, общий вес которого составил около 1,6 килограммов, изъяли сотрудники Национальной полиции. Пограничники доставили 54-летнего правонарушителя в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Мужчине инкриминируется правонарушении по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ их аналогов или прекурсоров) и 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.