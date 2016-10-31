На Харківщині затримали чоловіка, який намагався перевезти наркотики у взутті
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали 28-річного українця, який намагався перевезти через кордон наркотики, сховані у взутті. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Під час прикордонно-митного оформлення рейсового автобуса «Торець - Москва» на одного з пасажирів спрацював службовий собака. В ході огляду у взутті під устілками правоохоронці виявили два поліетиленових згортки з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, ймовірно марихуаною, вагою майже 30 грамів.
Наразі наркотики вилучено та передано компетентним органам. Триває експертиза.