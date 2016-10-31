В Харьковской области задержали мужчину, который пытался перевезти наркотики в обуви
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители задержали 28-летнего украинца, который пытался перевезти через границу наркотики, спрятанные в обуви. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Во время погранично-таможенного оформления рейсового автобуса "Торец - Москва" на одного из пассажиров сработала служебная собака. В ходе осмотра в обуви под стельками правоохранители обнаружили два полиэтиленовых свертка с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, вероятно марихуаной, весом около 30 граммов.
Наркотики изъяли и передали компетентным органам. Продолжается экспертиза.