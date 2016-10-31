Прикордонники заборонили в'їзд на материк з окупованого Криму 33 особам
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Протягом тижня прикордонники адміндежі з Кримом за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану території АР Крим заборонили в’їзд на материкову частину України 33 громадянам. Про це УНН повідомив помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Максим Сорока.
За минулий тиждень прикордонники Херсонського та Бердянського загонів фіксували повітряну розвідку вздовж адміністративної межі без її перетинання гелікоптерами окупанта у трьох випадках, а також в одному за допомогою аеростату.
Військовослужбовці Азово-Чорноморського регіонального управління за тиждень виявили 48 порушників з прикордонних питань, загальна сума адміністративних штрафів майже 8 тисяч гривень. Під час паспортного контролю відмовили у пропуску 53 особам. Виконали 149 доручень уповноважених державних органів. Проставили встановленим порядком заборону в’їзду 33-м громадянам, які порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану території АР Крим (прибули до ТОТ АР Крим через закриті пункти пропуску) та в подальшому намагались потрапити на материкову частину України через діючи КПВВ.
За результатами оглядової роботи прикордонники виявили 31 кг тютюну для кальяну (аеропорт “Запоріжжя”), підроблену відмітку у документі на транспортний засіб, а також підроблене доручення на право керування транспортним засобом.