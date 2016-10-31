Пограничники запретили въезд на материк из оккупированного Крыма 33 лицам

За прошедшую неделю пограничники Херсонского и Бердянского отрядов фиксировали воздушную разведку вдоль административной границы без ее пересечения вертолетами оккупанта в трех случаях, а также в одном с помощью аэростата.

Военнослужащие Азово-Черноморского регионального управления за неделю обнаружили 48 нарушителей по пограничным вопросам, общая сумма административных штрафов почти 8000 гривен. Во время паспортного контроля отказали в пропуске 53 лицам. Выполнили 149 поручений уполномоченных государственных органов. Проставили установленным порядком запрет въезда 33-м гражданам, нарушившим порядок въезда на временно оккупированной территории АР Крым (прибыли в ТОТ АР Крым через закрытые пункты пропуска) и в дальнейшем пытались попасть на материковую часть Украины через действуя КПВВ.

По результатам обзорной работы пограничники обнаружили 31 кг табака для кальяна (аэропорт "Запорожье") поддельную отметку в документе на транспортное средство, а также поддельную доверенность на право управления транспортным средством.