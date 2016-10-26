Прикордонникам на Буковині довелось стріляти, щоб затримати контрабандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прикордонникам на Буковині довелося застосувати зброю, щоб зупинити групу осіб, яка намагалася переправити через кордон цигарки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
Групу осіб, яка намагалася подолати загороджувальний паркан та разом із своїми ношами попрямувати в бік державної межі з Румунією, помітила вчора вечері група реагування від відділу “Селятин”.
Правопорушники не реагували ні на голосові команди, а ні на попереджувальний постріл вгору з табельної зброї.
Оглянувши покинуті ноші прикордонники виявили 23 тисячі пачок сигарет марки “Марбле”, без марок акцизного збору.