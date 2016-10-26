Пограничникам на Буковине пришлось стрелять, чтобы задержать контрабандистов

Группу лиц, которая пыталась преодолеть заградительный забор и вместе со своими носилками отправиться в сторону государственной границы с Румынией, заметила вчера группа реагирования от отдела "Селятино".

Правонарушители не реагировали ни на голосовые команды, ни на предупредительный выстрел вверх из табельного оружия.

Осмотрев брошенные носилки, пограничники обнаружили 23 тыс. пачек сигарет марки "Марбл", без марок акцизного сбора.