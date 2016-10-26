Пограничникам на Буковине пришлось стрелять, чтобы задержать контрабандистов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Пограничникам на Буковине пришлось применить оружие, чтобы остановить группу лиц, пытавшуюся переправить через границу сигареты. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
Группу лиц, которая пыталась преодолеть заградительный забор и вместе со своими носилками отправиться в сторону государственной границы с Румынией, заметила вчера группа реагирования от отдела "Селятино".
Правонарушители не реагировали ни на голосовые команды, ни на предупредительный выстрел вверх из табельного оружия.
Осмотрев брошенные носилки, пограничники обнаружили 23 тыс. пачек сигарет марки "Марбл", без марок акцизного сбора.