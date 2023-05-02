Прибуток Pfizer знижується, компанія адаптується до зниження доходів від продажу вакцин Covid-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У вівторок Pfizer повідомила про падіння прибутку у першому кварталі через зниження доходів від вакцини проти Covid-19, але заявила, що готується до серйозної серії запусків продуктів наприкінці 2023 року, передає AFP, пише УНН.
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Прибуток Pfizer у першому кварталі склав 5,5 млрд доларів, що на 30% менше, ніж минулого року.
Доходи впали на 29 відсотків до 18,3 мільярдів доларів після скорочення на 10 мільярдів доларів від вакцини Covid-19 Comirnaty.
Компанія очікує, що використання вакцини знизиться у 2023 та 2024 роках, але зростання розпочнеться у 2025 році, «за умови успішної розробки та затвердження різних комбінованих вакцин проти Covid».
Pfizer також прогнозує зниження доходів у 2023 році від Paxlovid, своїх ліків від Covid-19. Компанія пояснює зниження цього року більш ранніми закупівлями урядів для створення запасів.
Акції фармацевтичного гіганта зросли, на тлі заяви генерального директора Pfizer Альберта Бурли, який рекламував «безпрецедентну» кількість нових запусків, щоб допомогти компенсувати зниження продажів, пов'язаних із Covid-19, які збільшили прибуток останніми роками.
До них відносяться препарат від мігрені «Завзпрет» та вакцина від пневмонії для дітей «Превнар». Pfizer також націлена на зростання у лікуванні раку, оголосивши у березні про придбання біотехнологічної компанії Seagen за 43 мільярди доларів.
Бурла сказав, що планування інтеграції Seagen знаходиться на стадії реалізації, і очікується, що операцію буде закрито наприкінці 2023 або на початку 2024 року.
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