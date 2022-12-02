Pfizer інвестує понад 2,5 млрд дол у розширення виробництва в Європі

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Виробник ліків заявив, що планує витратити понад 1,2 мільярда євро (1,26 мільярда доларів) на розширення виробничого майданчика Puurs в Бельгії, що відповідає інвестиціям у завод у Дубліні, Ірландія, про які було оголошено у четвер.

Майданчик Puurs відіграв життєво важливу роль у виробництві щеплень від COVID-19, розроблених компанією Pfizer спільно зі своїм німецьким партнером BioNTech з використанням технології матричної мРНК. Виробництво там розпочалося наприкінці 2020 року, коли Європа та США почали випускати вакцини для боротьби з пандемією.

Очікується, що цього року виторг Pfizer перевищить 100 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує рівень до пандемії, завдяки продажам вакцини та лікам Paxlovid.

Але очікується, що продажі, пов'язані з COVID, різко впадуть протягом наступних кількох років, і Pfizer також зіткнеться з втратою патентного захисту для деяких ліків після 2025 року, таких як Ibrance для лікування раку і ліки від артриту Xeljanz.

Pfizer сподівається представити до 19 нових ліків протягом наступних півтора року, у тому числі для лікування виразкового коліту та мігрені, а також свою вакцину проти респіраторно-синцитіального вірусу (RSV).

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