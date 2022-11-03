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Pfizer і BioNTech починають дослідження комбінованої вакцини від COVID та грипу

Pfizer і BioNTech починають дослідження комбінованої вакцини від COVID та грипу

Київ • УНН

 • 508955 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Американський виробник ліків Pfizer та його німецький партнер BioNTech розпочали дослідження на ранній стадії для оцінки комбінованої вакцини проти COVID-19 та грипу, повідомили компанії у четвер, передає УНН.

Деталі

Однодозова вакцина є комбінацією щеплення від грипу на основі мРНК Pfizer і бустерного щеплення від COVID-19, розробленою компанією проти Omicron.

Дослідження на ранній стадії, спонсороване BioNTech, спрямоване на оцінку безпеки, переносимості та імуногенності комбінованої вакцини, або здатності викликати імунну відповідь.

Випробування проводиться у Сполучених Штатах, і компанії планують залучити 180 добровольців віком від 18 до 64 років. Перший учасник дослідження отримав дозу раніше цього тижня.

Додамо

Компанії Rivals Moderna та Novavax також розробляють комбіновані вакцини проти COVID-19 та грипу.

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