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Pfizer и BioNTech начинают исследование комбинированной вакцины от COVID и гриппа

Pfizer и BioNTech начинают исследование комбинированной вакцины от COVID и гриппа

Киев • УНН

 • 508954 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Американский производитель лекарства Pfizer и его немецкий партнер BioNTech начали исследования на ранней стадии для оценки комбинированной вакцины против COVID-19 и гриппа, сообщили компании в четверг, передает УНН.

Детали

Однодозовая вакцина является комбинацией прививки от гриппа на основе мРНК Pfizer и бустерной прививки от COVID-19, разработанной компанией против Omicron.

Исследование на ранней стадии, спонсируемое BioNTech, направлено на оценку безопасности, переносимости и иммуногенности комбинированной вакцины, или способности вызывать иммунный ответ.

Испытание проводится в Соединенных Штатах, и компании планируют привлечь 180 добровольцев от 18 до 64 лет. Первый участник исследования получил дозу раньше на этой недели.

Добавим

Компании Rivals Moderna и Novavax также разрабатывают комбинированные вакцины против COVID-19 и гриппа.

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