Pfizer инвестирует более 2,5 млрд долл в расширение производства в Европе

Детали

Производитель лекарства заявил, что планирует потратить более 1,2 миллиарда евро (1,26 миллиарда долларов) на расширение производственной площадки Puurs в Бельгии, что соответствует инвестициям в завод в Дублине, Ирландия, о которых было объявлено в четверг.

Площадка Puurs сыграла жизненно важную роль в производстве прививок от COVID-19, разработанных компанией Pfizer совместно со своим немецким партнером BioNTech с использованием технологии матричной мРНК. Производство там началось в конце 2020 года, когда Европа и США начали выпускать вакцины для борьбы с пандемией.

Ожидается, что в этом году выручка Pfizer превысит 100 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает уровень до пандемии, благодаря продажам вакцины и лекарства Paxlovid.

Но ожидается, что продажи, связанные с COVID, резко упадут в течение следующих нескольких лет, и Pfizer также столкнется с потерей патентной защиты для некоторых лекарств после 2025 года, таких как Ibrance для лечения рака и лекарства Xeljanz от артрита.

Pfizer надеется представить до 19 новых лекарств в течение следующих полутора лет, в том числе для лечения язвенного колита и мигрени, а также свою вакцину против респираторно-синцитиального вируса (RSV).

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